Marchés : le pire est sans doute passé pour JP Morgan

(Boursier.com) — JP Morgan se démarque de quelques un de ses concurrents de Wall Street. La banque américaine estime que la plupart des 'marchés risqués' ont probablement atteint leur niveau plancher et que les conditions de stabilisation et de relance sont pour la plupart réunies.

Les équipes de JPM avaient auparavant fixé comme modalités nécessaires à un rebond, des valorisations matérialisant une récession, un renversement du positionnement des investisseurs et une relance budgétaire extraordinaire. "Les marchés risqués devraient rester volatils tant que le taux d'infection crée une incertitude quant à la profondeur et à la durée de la récession due au Covid, mais suffisamment de choses ont changé fondamentalement et techniquement pour justifier l'ajout sélectif de risques", affirme John Normand, stratégiste chez JPM, dans une note reprise par 'Bloomberg'.

"La plupart des marchés risqués ont probablement atteint leur plus bas niveau pour cette récession, à l'exception peut-être du pétrole et de certaines monnaies de pays émergents qui sont confrontés à des problèmes de viabilité de la dette".

Le spécialiste, qui pense que la plupart des 'actifs risqués' devraient se négocier sur des niveaux plus élevés au cours du deuxième trimestre, recommande ainsi aux investisseurs de se positionner petit à petit sur les marchés 'sur-vendus', en particulier ceux où les banques centrales interviennent directement. Il met toutefois en garde contre le fait qu'il ne faut pas acheter tous les actifs apparemment bon marché, car il y a toujours un 'spectre' rendement/risque.

Anatole Kaletsky, chez Gavekal Research, affirme pour sa part qu'il est trop tôt pour acheter des actions, citant divers facteurs tels que le sentiment "étonnamment complaisant" des investisseurs et des données historiques montrant que les marchés baissiers ne se terminent presque jamais par une seule vente massive sans avoir testé à nouveau le fond.