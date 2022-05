Marchés : le pire durcissement monétaire en deux décennie

Une analyse du Financial Times a révélé que les banques centrales augmentaient leurs taux dans le cadre du resserrement le plus étendu depuis plus de...

(Boursier.com) — Une analyse du Financial Times a révélé que les banques centrales augmentaient leurs taux dans le cadre du resserrement le plus étendu depuis plus de deux décennies. Il y a eu ainsi... plus de 60 annonces de hausses de taux, le plus grand nombre depuis au moins 2000. Cela marque un renversement brutal des politiques monétaires très accommodantes adoptées depuis la crise financière mondiale de 2008 et encore renforcées pendant la pandémie de coronavirus.

Les politiques monétaires répondant à l'inflation record atteignent désormais des "sommets" de plusieurs décennies dans de nombreux pays, alimentées par la flambée des prix de l'énergie et des aliments depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. En outre, la BCE devrait augmenter ses taux en juillet pour la première fois depuis 2011, tandis que le Canada, l'Australie, la Pologne et l'Inde devraient relever leurs taux dans les semaines à venir. Malgré cela, les taux sont encore bas par rapport aux normes historiques, et les économistes ont averti que les récents durcissements n'étaient que le début d'un cycle de resserrement mondial. Capital Economics prévoit que 16 des 20 principales banques centrales devraient augmenter les taux au cours des six prochains mois, menées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les marchés évaluent à au moins 100 points de base d'ici la fin de l'année les actions dans la zone euro, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Chine, le Japon et la Russie ont été cités comme principales exceptions.