Marchés : le baril de pétrole recule aussi

Troisième séance consécutive de repli pour les cours de l'or noir qui n'échappent pas au mouvement généralisé d'aversion au risque dans les salles de...

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive de repli pour les cours de l'or noir qui n'échappent pas au mouvement généralisé d'aversion au risque dans les salles de marché. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juillet abandonne 1,2% à 119,3 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du nord d'échéance août cède 1% à 120,8$ à Londres.

Il est vrai que l'environnement n'est guère porteur pour la demande de brut. Aux États-Unis, l'inflation a accélérée pour atteindre un nouveau sommet de 40 ans le mois dernier et les traders parient désormais sur le fait que la Réserve fédérale augmentera ses taux de 75 points de base au moins une fois au cours de ses trois prochaines réunions. En Chine, la multiplication des cas de Covid-19 à Pékin a douché les espoirs d'une reprise rapide de la demande de brut du premier importateur mondial d'or noir quelques semaines seulement après un assouplissement majeur des restrictions mises en place dans des villes clés telles que Shanghai.

"La chute actuelle des prix est exacerbée par les avertissements d'une propagation 'féroce' du virus à Pékin par des responsables, jetant le doute sur la reprise immédiate de la demande", déclare à 'Reuters' Tamas Varga du chez PVM. "Cette semaine sera l'une de ces semaines où les fondamentaux du pétrole seront mis en retrait alors que le mouvement de vente mondiale généralisée continue de faire la une des journaux", explique de son côté à 'Bloomberg' Keshav Lohiya, fondateur du cabinet de conseil Oilytics, ajoutant que les données sur l'inflation américaine "continuent d'effrayer les marchés macro".

Goldman Sachs a réitéré vendredi sa vision que les prix de l'énergie doivent encore grimper pour que les Américains commencent à réduire leur consommation. La résilience des consommateurs est "encore suffisante pour absorber la hausse des prix à la pompe", a ainsi affirmé Damien Courvalin, stratège principal matières premières chez GS sur 'Bloomberg Television'. Les prix de l'essence aux États-Unis ont battu des records au cours des dernières semaines, atteignant la barre des 5$ le gallon.

Malgré la séquence baissière actuelle, les cours du pétrole ont bondi cette année (+58% pour le WTI) alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé les problèmes d'approvisionnement et que la demande de pétrole s'est redressée après les blocages liés à la pandémie de Covid. Le Brent a flirté avec les 140$ en mars, au plus haut depuis 2008, et les deux références mondiales ont encore augmenté de plus de 1% la semaine dernière.

Si l'incertitude liée à la demande est forte, l'offre reste tendue, l'Opep et ses alliés étant incapables de respecter intégralement les augmentations de production promises en raison d'un manque de capacité chez de nombreux producteurs, des sanctions contre la Russie et d'une production en Libye réduite de moitié en raison des troubles sociaux. "La dynamique de l'offre et de la demande reste favorable aux prix", estime ainsi Jeffery Halley chez OANDA. Le spécialiste considère un mouvement de vente prolongée sur le pétrole comme peu probable "à moins que les marchés américains ne changent pleinement de direction et pricent une récession" et qu'il y ait de nouveaux blocages en Chine.