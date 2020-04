Marchés : la Fed dévoile de nouvelles mesures de soutien, les indices grimpent

La Banque centrale américaine fait tout pour soutenir la première économie mondiale...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Très volatil, le CAC40 a gagné plus de 2% un peu plus tôt en séance, porté par la hausse des marchés américains à la suite des nouvelles annonces de la Fed. La Réserve fédérale a en effet dévoilé les modalités d'un nouveau plan de soutien à l'économie de 2.300 milliards de dollars qui devrait offrir un certain bol d'air aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux États et aux collectivités locales. La Fed a précisé qu'elle allait proposer, via les banques du pays, des prêts à quatre ans aux entreprises de 10.000 employés maximum et acheter directement des obligations émises par les Etats et les comtés et les villes les plus peuplés du pays.

Dans un geste sans précédent, la Fed a également indiqué qu'elle allait renforcer son intervention sur certaines des parties les plus touchées des marchés financiers, s'engageant à acheter certaines obligations récemment dégradées en catégorie spéculative (via les ETF) ainsi que certains titres adossés à des hypothèques commerciales.

"La priorité absolue de notre pays doit être de s'attaquer à cette crise de santé publique", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. "Le rôle de la Fed est de fournir autant de secours et de stabilité que possible pendant cette période d'activité économique restreinte, et nos actions d'aujourd'hui contribueront à assurer que la reprise éventuelle soit aussi vigoureuse que possible".