Marchés : JPMorgan confiant pour les résultats des entreprises

JPMorgan Chase & Co défie les plus pessimistes ! Les équipes de la banque américaine pensent que les bénéfices des entreprises permettront, comme au...

(Boursier.com) — JP Morgan Chase défie les plus pessimistes ! Les équipes de la banque américaine pensent que les bénéfices des entreprises permettront, comme au cours des derniers mois, aux marchés d'aller plus haut. "Nous restons très positifs sur les perspectives de profits pour 2022, nous nous attendons à une autre année de dépassements significatifs", affirment les stratèges de JPM dans une note reprise par 'Bloomberg'. "Malgré les craintes de beaucoup concernant la pression croissante des coûts des intrants, les marges bénéficiaires ont été très fortes au cours de l'année dernière, atteignant de nouveaux sommets aux États-Unis et en Europe".

Cette vision optimiste contraste avec celle de plusieurs spécialistes selon lesquels l'inflation, la hausse des taux, les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et le ralentissement de la croissance économique freineront les perspectives des entreprises après la forte croissance des bénéfices de l'année dernière. Le Credit Suisse affirme par exemple que la hausse des rendements obligataires crée "un problème pour les actions", réduisant les marges et pesant sur les valorisations.

Plusieurs grandes banques de Wall Street ont d'ailleurs lancé la saison des trimestriels avec des résultats mitigés la semaine dernière, décevant les investisseurs et réduisant certaines attentes de profits pour cette année.

Mais pour JPM, "il est important de noter que la production industrielle mondiale a très fortement rebondi, la croissance asiatique semble avoir atteint un creux, les stocks ont commencé à se reconstituer et divers goulots d'étranglement se sont atténués". Les stratèges de la banque newyorkaise estiment ainsi que le marché sous-estime fortement la croissance des bpa des entreprises, et notamment en Europe où ils voient les bpa 2022 augmenter de 20%, contre un consensus de moins de 6% actuellement (pour le MSCI Europe). Sur le Vieux continent, la saison des trimestriels démarre vraiment cette semaine avec des poids lourds tels que ASML Holding et Richemont. Des comptes qui pourraient donner le la dans les salles de marché.