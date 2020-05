Marchés : baisse surprise des taux en Inde

Lors d'une annonce surprise, la Banque centrale indienne a réduit ses taux d'intérêt au plus bas depuis 2000, accélérant son soutien à une économie...

(Boursier.com) — Lors d'une annonce surprise, la Banque centrale indienne a réduit ses taux d'intérêt au plus bas depuis 2000, accélérant son soutien à une économie qui va se contracter pour la première fois depuis plus de quatre décennies. Le taux directeur a ainsi été abaissé de 40 points de base, à 4%, alors que le taux de prise en pension a été ramené de 3,75% à 3,35%. Le Comité de politique monétaire a par ailleurs maintenu sa position "accommodante", signifiant que de nouvelles baisses de taux ne sont pas à exclure.

"À l'avenir, nous continuerons à être vigilants et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour relever les défis liés à la crise de Covid qui nous attendent", a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das. "La RBI restera vigilante et est prête au combat pour utiliser tous ses instruments et même en en concevant de nouveaux, comme l'expérience récente l'a montré, pour faire face à la dynamique d'un avenir inconnu".

"Le mouvement hors cycle a peut-être pris les marchés au dépourvu, mais cela ne devrait pas être une surprise totale étant donné les récents indicateurs d'activité lamentables", a déclaré à 'Bloomberg' Prakash Sakpal, économiste chez ING Groep NV à Singapour. "Le PIB va se contracter fortement, jusqu'à 5% en glissement annuel selon mes estimations, au cours du trimestre actuel".