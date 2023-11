Marchés : +5,7% pour la bourse coréenne !

L'indice Kospi (Korea Composite Stock Price Index), le principal indicateur boursier de Corée du Sud, a terminé en hausse de 5,66% à 2...

(Boursier.com) — L 'indice Kospi (Korea Composite Stock Price Index), le principal indicateur boursier de Corée du Sud, a terminé en hausse de 5,66% à 2.502 pts ce matin, le pays ayant rétabli l'interdiction des ventes à découvert. Les régulateurs locaux justifient cette décision en mettant en avant la lutte contre l'utilisation de tactiques illégales de certains hedge funds et investisseurs. L'interdiction des ventes à découvert pour près de huit mois a donc littéralement dopé les actions coréennes. Le Kospi a affiché sa plus forte hausse depuis mars 2020 dans des volumes particulièrement significatifs. Le Kosdaq, indice des plus petites capitalisations, s'est enflammé quant à lui de 7,34%. La commission locale des services financiers a déclaré dimanche que les nouvelles positions de vente à découvert seraient interdites pour les actions des indices Kospi 200 et Kosdaq 150 jusqu'à fin juin 2024. Les spécialistes évoquent pour certains une décision politique, à l'approche des élections générales de l'an prochain.