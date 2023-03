Malgré le vif rebond de lundi, le baril de pétrole devrait essuyer un nouveau repli en mars

Le baril de pétrole poursuit son rebond alors qu'un conflit entre l'Irak et la région semi-autonome kurde a conduit à une nette réduction des...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole poursuit son rebond alors qu'un conflit entre l'Irak et la région semi-autonome kurde a conduit à une nette réduction des exportations de brut, tandis que les craintes concernant les retombées de la crise bancaire s'atténuent. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison mai gagne 0,6% à 73,2 dollars sur le Nymex, après avoir bondi de plus de 5% lundi, signant sa plus forte hausse depuis octobre. Le Brent a gagné 2,8% la semaine dernière tandis que le WTI a repris 3,8% alors que la nervosité due au secteur bancaire s'est apaisée.

L'annonce lundi de la reprise de tous les dépôts et prêts de la Silicon Valley Bank par First Citizens a en effet rassuré les opérateurs sur l'état du secteur bancaire américain. D'autant que les autorités locales envisageraient d'étendre leur facilité de prêt d'urgence pour les banques américaines de manière à donner à First Republic Bank, banque régionale extrêmement fragilisée, plus de temps pour consolider son bilan.

Sur le plan opérationnel, un différend juridique entre l'Irak, sa région semi-autonome du Kurdistan et la Turquie a interrompu des flux d'environ 450.000 barils par jour en provenance du port de Ceyhan. L'équivalent de 0,5% de l'approvisionnement mondial en pétrole. "Les spéculateurs ont été à l'origine de la chute des cours et pourraient maintenant être contraints de soutenir la reprise", explique à 'Bloomberg' Ole Sloth Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank. "Le conflit irakien a soutenu les prix, mais il a finalement contribué à pousser une balle qui roulait déjà. Le sentiment sur le marché s'est amélioré à mesure que la crise bancaire s'est estompée".

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a par ailleurs déclaré que Moscou était sur le point d'atteindre son objectif de réduire la production de brut de 500.000 barils par jour, à environ 9,5 millions de bpj.

Malgré le sursaut actuel, le pétrole reste sur la voie d'une cinquième baisse mensuelle consécutive en raison des inquiétudes concernant une éventuelle récession aux États-Unis et de la résistance des flux énergétiques russes. La plupart des observateurs du marché continuent néanmoins de parier sur l'accélération de la reprise en Chine et sur une hausse des prix dans le courant de l'année. Les importations chinoises de pétrole brut devraient augmenter de 6,2% en 2023 pour atteindre 540 millions de tonnes, selon les prévisions annuelles d'une division de recherche de China National Petroleum Corp.

"Les PMI manufacturiers et de l'activité de services en Chine seront un moteur économique majeur pour les prix du pétrole, car des données positives sont les plus susceptibles d'améliorer encore les perspectives de la demande", souligne Tina Teng, analyste chez CMC Markets.