Lutte contre la fraude sociale : quels résultats en 2022 ?

(Boursier.com) — La priorité mise depuis 2017 dans la lutte contre la fraude sociale a porté ses fruits avec des résultats en augmentation pour l'assurance maladie et les prestations versées par les CAF l'année dernière. S'agissant de la fraude au recouvrement social, le réseau des URSSAF a plus que doublé le montant des redressements réalisés depuis dix ans, passant de 320 ME en 2013 à 788 ME en 2022 (stable depuis 2021, qui était déjà une année record). En cumulé sur la période 2018-2022, les redressements issus de la lutte contre le travail informel atteignent 3,53 MdsE, soit un montant supérieur de 150 ME à l'objectif initialement fixé sur le précédent quinquennat (3,38 MdsE).

Cette amélioration est notamment permise par un ciblage renforcé des contrôles : les 100 redressements les plus importants concentrent ainsi 37% des montants redressés. En outre, les sanctions financières appliquées dans ce cadre (majoration de redressement, annulation d'exonérations de cotisations) représentent 30% des sommes redressées. Enfin, le contrôle des prestations de service internationales (notamment travail détaché dans le secteur de la construction) ont permis depuis 2016 de redresser 331 ME, soit environ 50 ME par an...

Meilleure efficacité des contrôles

S'agissant de la fraude aux prestations sociales, le réseau des CAF a détecté un préjudice total de 351 ME en 2022 pour 49.000 cas de fraude, soit une croissance de 21% du préjudice et de 8% du nombre de fraudes détectées depuis 2017. Les pénalités prononcées par les CAF se sont élevées en 2022 à 23 ME, soit une augmentation de +36% par rapport à 2017, pour un montant moyen de 751 euros. Un cas de fraude sur quatre fait l'objet d'un avertissement. Trois sur quatre font l'objet d'une pénalité. Un sur dix est suivi d'un dépôt de plainte.

Le réseau CNAV a quant à lui évité 155 ME d'indus en 2022, soit un montant stable par rapport à 2021 (+2 ME) et en forte progression par rapport à l'objectif fixé (+57 ME).

L'efficacité des contrôles progresse, avec un dossier contrôlé sur deux débouchant sur un redressement. Enfin, l'activité de contrôle et de recouvrement s'est aussi attaquée en 2022 aux fraudes en réseau, permettant par exemple la suspension de prestations frauduleuses sur des RIB lituaniens et l'intensification des échanges d'information avec les pays européens.

Et l'assurance maladie ?

S'agissant de la fraude à l'assurance maladie, le préjudice détecté et évité s'est élevé à 316 ME en 2022 pour 19.000 dossiers de fraude, soit une augmentation de 44% en montant financier et de 46% en nombre de dossiers par rapport à 2021. Sur la période 2018-2022, le préjudice détecté et évité s'élève au total à 1,2 MdE. En 2022, le nombre de sanctions (pénalités financières, plaintes pénales, saisines ordinales, actions conventionnelles, etc.) a également augmenté, en passant de 7.900 à 8.800...

L'accent a notamment été mis sur le contrôle des centres de santé ophtalmologiques et dentaires présentant de fortes atypies de facturation : deux centres de santé ont ainsi été déconventionnés pour une durée de 5 ans en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines (prise d'effet en janvier et février 2023).

De manière analogue, 360 pharmacies ont fait l'objet de contrôles en 2022 au titre de la fraude aux tests antigéniques : des pratiques frauduleuses ont été mises en exergue pour 65 d'entre elles, pour un préjudice estimé de 58 ME. Deux procédures de déconventionnement d'officine, ainsi que plusieurs dizaines de procédures ordinales et pénales ont été engagées à ce titre.