(Boursier.com) — Les ventes au détail en zone euro ont nettement baissé en août, principalement en raison du recul de la consommation à travers l'ensemble des postes de dépense, selon des données publiées par Eurostat. Le volume des ventes au détail dans les 20 pays utilisant l'euro a flanché de 1,2% en août par rapport à juillet et de 2,1% en glissement annuel. Ces chiffres sont à comparer aux prévisions moyennes des économistes qui tablaient sur une baisse mensuelle de 0,3% et de 1,2% sur un an, selon le consensus Reuters.

En glissement annuel, les ventes au détail ont baissé pendant onze mois consécutifs. Sur un mois, le volume des ventes du commerce de détail a reculé de 3% pour les carburants, de 1,2% pour les produits alimentaires et de 0,9% pour le reste du panier.