Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes au détail de la zone euro ont augmenté en juin de 1,5% par rapport à mai et de 5% sur un an, selon des données publiées par Eurostat. Les économistes interrogés prévoyaient en moyenne une hausse de 1,7% sur un mois et de 4,5% en rythme annuel.

Les ventes au détail ont tout particulièrement progressé en Irlande, en Allemagne et en Lettonie. Elles ont en revanche reculé à Malte, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux.

En mai, les ventes au détail de la zone euro avaient augmenté de 4,1% d'un mois sur l'autre. Ce chiffre a été révisé à la baisse, l'estimation initiale ayant donné une progression de 4,6%.