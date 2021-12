Les services soutiennent la croissance du secteur privé en France en décembre

Les données PMI Flash indiquent à nouveau une forte croissance de l'activité globale dans le secteur privé français en décembre, tendance qui continue...

(Boursier.com) — Les données PMI Flash indiquent à nouveau une forte croissance de l'activité globale dans le secteur privé français en décembre, tendance qui continue toutefois de masquer des divergences à l'échelon sectoriel, la forte expansion de l'activité dans le secteur des services ayant en effet compensé le repli de la production manufacturière. S'il recule de 56,1 en novembre à 55,6, l'Indice Flash Composite de l'activité globale signale toujours une forte expansion du secteur privé dans l'Hexagone. L'Indice Flash de l'activité de services ressort à 57,1 en décembre (57,4 en novembre et 56 de consensus), sur un plus bas de 2 mois, tandis que l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 54,9 (55,9 en novembre et 55,4 de consensus), également au plus bas depuis deux mois.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si, selon l'estimation flash des dernières données PMI, l'année 2021 s'est achevée sur une nouvelle croissance mensuelle marquée de l'économie française, l'indice titre composite masque toutefois une situation plus complexe, les performances du secteur manufacturier et celles du secteur des services continuant en effet de diverger fortement. A l'heure actuelle, la croissance économique française s'appuie exclusivement sur la bonne tenue du secteur des services. La production manufacturière a en effet reculé pour la deuxième fois en trois mois en décembre, la faiblesse de la demande en biens manufacturés, les ruptures d'approvisionnement et leur impact sur les rythmes de production ayant fortement pesé sur l'activité des fabricants".