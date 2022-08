Les ruptures conventionnelles sont reparties à la hausse

De nouveau en hausse après la crise sanitaire

(Boursier.com) — En 2021, 454.000 ruptures conventionnelles individuelles ont été homologuées dans le secteur privé en France métropolitaine selon les chiffres de la DARES. Elles sont reparties à la hausse après une baisse due à la crise sanitaire en 2020 (+6,1%, après -3,6%) et dépassent de 2,3% leur niveau de 2019.

Ce rebond se manifeste dans toutes les régions et dans la plupart des secteurs d'activité, excepté l'information-communication et les activités financières et d'assurance (respectivement -4,5% et -0,4% par rapport à 2020).

Toutes les tranches d'âges concernées

Les ruptures conventionnelles ont augmenté pour toutes les tranches d'âges. Si elles ralentissent chez les cadres (+1,6% après +2,3% en 2020 et +10% en 2019), elles sont reparties fortement à la hausse dans les autres catégories socio-professionnelles où elles s'étaient repliées en 2020.

À rémunération et ancienneté données, toujours selon les derniers pointages, les cadres ont de meilleures indemnités de rupture : la moitié d'entre eux reçoivent au moins 0,30 mois de salaire par année d'ancienneté, contre 0,25 chez les ouvriers et les employés...