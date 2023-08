Les prix du gaz naturel sous pression avec les menaces de grève en Australie

Les prix du gaz consolident légèrement ce mardi à Amsterdam après avoir flambé de plus de 10% hier sur fond de menace de grève en Australie...

(Boursier.com) — Les prix du gaz consolident légèrement ce mardi à Amsterdam après avoir flambé de plus de 10% hier sur fond de menace de grève en Australie. Des arrêts de travail sur deux des principaux sites de production de gaz naturel liquéfié de Chevron en Australie pourraient commencer dès le 7 septembre, menaçant de perturber l'approvisionnement énergétique mondial et de faire une nouvelle fois dérailler les prix du GNL. Les projets Gorgon et Wheatstone de Chevron représentent en effet plus de 5% de la capacité mondiale de GNL.

Les syndicats ont annoncé qu'une action sur les deux sites débutera s'ils ne trouvent pas un accord avec le géant américain de l'énergie. Chevron a déclaré qu'il "poursuivrait le processus de négociation tout en recherchant des résultats qui sont dans l'intérêt des employés et de l'entreprise". Les travailleurs des installations en aval de Gorgon et Wheatstone prévoient d'arrêter le travail pendant sept heures en deux blocs le 7 septembre, puis pendant dix heures le 8 septembre et onze heures le 9 septembre, selon un document sur les actions prévues examiné par 'Reuters'. Un arrêt moins important de trois heures est prévu sur la plate-forme de production de Wheatstone à partir du 7 septembre, indique le document, qui détaille les interruptions de travail jusqu'au 14 septembre.

"Les membres participeront à des arrêts de travail continus, à des interdictions et à des limitations qui s'intensifieront chaque semaine jusqu'à ce que Chevron accepte notre revendication de transactions", a déclaré l'Offshore Alliance dans un message publié sur Facebook. "Cela va coûter à Chevron ses exportations de GNL, car (l'action industrielle) commence à faire sentir ses effets", a souligné l'alliance qui regroupe l'Union maritime d'Australie et l'Union des travailleurs australiens.

L'Australie est le premier exportateur mondial de GNL, qui est principalement utilisé en Asie pour l'électricité et le chauffage alors que de nombreux pays tentent de réduire leur dépendance à l'égard du charbon ou du pétrole. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, recule de 4% ce matin à 36,9 euros le mégawattheure (MWh).