Les prix à la production s'envolent en Allemagne

(Boursier.com) — L 'heure est encore loin d'être à l'accalmie du côté de l'inflation allemande. Les prix à la production se sont fortement appréciés en juillet, affichant une hausse historique de 5,3%, contre +0,6% le mois précédent. Le consensus était également positionné à +0,6% pour juillet. En glissement annuel, les prix s'envolent de 37,2% contre +32% attendu. Une croissance également record.

Le principal responsable de cette flambée des prix à la production est encore une fois l'énergie, dont les tarifs ont plus que doublé sur un an, précise l'Office fédéral de la statistique. Pour le gaz naturel, l'envolée des prix dépasse les 160%! Par ailleurs, les prix ont aussi fortement augmenté pour les biens intermédiaires (+19,1%) et les biens d'équipement (+8%) ainsi que pour les biens de consommation durables et non durables (+10,9% et +16,2%, respectivement).