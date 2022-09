Les prix à la production battent tous les records en Allemagne

Les dernières données sur l'évolution des prix à la production en Allemagne n'ont pas de quoi rassurer...

(Boursier.com) — Les dernières données sur l'évolution des prix à la production en Allemagne n'ont pas de quoi rassurer. En août, ces derniers se sont envolés de 45,8% sur un an, du jamais vu ! Cette flambée fait suite à des bonds de 32,7% en juin et de 37,2% en juillet. En séquentiel, l'indice des prix à la production affiche une hausse de 7,9%, une variation également record. Le consensus tablait respectivement sur des augmentations de 37,1% et 1,6%.

Le principal responsable de cette nouvelle flambée des prix à la production est encore une fois la hausse des prix de l'énergie, précise l'Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, les prix ont également fortement augmenté pour les biens intermédiaires (+17,5%) et les biens d'équipement (+7,8%) ainsi que pour les biens de consommation durables et non durables (respectivement 10,9% et 16,9%).