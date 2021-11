Les prix à la production accélèrent encore en septembre dans la zone euro

Nouvel indicateur inquiétant sur le front de l'inflation...

(Boursier.com) — Nouvel indicateur inquiétant sur le front de l'inflation. Les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,7% dans la zone euro en septembre après une hausse de 1,1% en août. Selon les estimations d'Eurostat, les prix affichent un bond de 16% sur un an. Le consensus tablait respectivement sur une hausse de 2,2% et 15,2%. Les prix à la production ont augmenté de 7,7% dans le secteur de l'énergie, de 1,0% pour les biens intermédiaires, de 0,5% pour les biens d'investissements, de 0,4% pour les biens de consommation durables et de 0,3% pour les biens de consommation non durables. Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont augmenté de 0,6%, précise Eurostat.