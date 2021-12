Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement se sont renforcées dans la zone euro

Après une période de ralentissement de quatre mois amorcée à la suite du record historique enregistré en juin, l'expansion du secteur manufacturier de...

(Boursier.com) — Après une période de ralentissement de quatre mois amorcée à la suite du record historique enregistré en juin, l'expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est stabilisée en novembre. Mais contrairement à la situation en France, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro a été revu en baisse par rapport à son estimation flash, à 58,4 en novembre, contre 58,3 en octobre, et 58,6 annoncé initialement. Malgré ce changement de direction positif, les données PMI indiquent le deuxième plus faible taux d'expansion depuis février dernier.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la croissance soutenue du secteur manufacturier de la zone euro indiquée par l'Indice PMI en novembre masque les fortes difficultés auxquelles les fabricants sont actuellement confrontés. En effet, si la demande reste élevée, comme en témoigne la nouvelle hausse soutenue des nouvelles commandes, les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement se sont renforcées à un rythme inquiétant. Entravé par les pénuries d'intrants, le taux de croissance moyen de la production pour l'ensemble du quatrième trimestre affiche, pour l'heure, son plus faible niveau depuis un an et demi. La production n'a que légèrement augmenté en Allemagne, en France et en Autriche, mais les croissances solides enregistrées en Italie, en Irlande et aux Pays-Bas ont contribué à un léger redressement du taux d'expansion globale en novembre".