Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement pèsent sur les indices PMI

(Boursier.com) — Bien que s'étant replié de 55,3 en septembre à 54,7, et signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé depuis six mois, l'Indice Flash Composite de l'activité globale en France continue d'indiquer un fort taux de croissance en octobre. Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ont néanmoins de nouveau fortement influencé les données PMI Flash, les pénuries de matières premières et autres composants clés signalées par les répondants ayant entraîné la première contraction de la production du secteur manufacturier depuis janvier dernier. L'Indice Flash de la production manufacturière tombe en effet à 46,2 en octobre (51,3 en septembre), sur un plus bas de 17 mois.

La bonne nouvelle vient en revanche de l'Indice Flash de l'activité de services qui s'est redressé à 56,6 en octobre (56,2 en septembre), au plus haut depuis 3 mois.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "dans l'ensemble du secteur privé, la croissance de l'activité a ralenti pour afficher son plus faible rythme depuis six mois, le renforcement de l'expansion dans le secteur des services n'ayant pas suffi à contrebalancer le fort impact des difficultés d'approvisionnement sur l'activité des fabricants. Parmi les divers scénarios de reprise décrits par différentes lettres de l'alphabet, il semble que la France s'oriente vers une reprise en K (caractérisée par un creusement des inégalités, notamment entre les secteurs d'activités). Alors que jusqu'à présent, les pénuries d'intrants s'étaient principalement traduites par des hausses de prix, elles se répercutent désormais de manière tangible sur les niveaux de production et sur les carnets de commandes, les entreprises ne disposant pas de stocks nécessaires à la production de leurs biens manufacturés et les clients se trouvant obligés d'annuler ou de reporter leurs commandes. Les entreprises interrogées en octobre ont indiqué que certains pans de l'économie, notamment l'industrie automobile, sont en réelle difficulté".