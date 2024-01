Les paris agressifs des marchés n'aident pas la BCE dans sa tâche, affirme Christine Lagarde

...

(Boursier.com) — Les marchés n'aident pas Christine Lagarde et la BCE dans leur tâche. S'exprimant à la 'Maison Bloomberg' à Davos, la présidente de la Banque centrale européenne a observé que les autorités sont " sur la bonne voie " dans leur lutte pour maîtriser les prix à la consommation, mais que les paris des investisseurs sont une distraction. "Cela ne nous aide pas dans notre lutte contre l'inflation si les anticipations sont telles qu'elles sont bien trop élevées par rapport à ce qui est susceptible de se produire", a-t-elle souligné. "Nous sommes sur la bonne voie, nous nous dirigeons vers les 2%, mais à moins et jusqu'à ce que nous soyons sûrs que ce soit durablement à 2% - à moyen terme - et que nous ayons les données pour le soutenir, je ne vais pas crier victoire", a-t-elle ajouté. "Pas encore".

Ces propos prudents de l'ancienne patronne du FMI rejoignent ceux de plusieurs de ses collègues. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a suggéré que l'été pourrait être le moment approprié pour commencer à envisager de réduire les coûts d'emprunt, affirmant qu'il était prématuré d'en discuter maintenant. Le 'faucon' autrichien, Robert Holzmann, quant à lui, a averti que des baisses de taux n'étaient pas du tout garanties en 2024, invoquant divers risques, notamment les tensions en mer Rouge.

La BCE dispose probablement d'un consensus parmi les responsables sur le fait qu'une baisse des taux d'intérêt arrivera cet été, a néanmoins ajouté Christine Lagarde. Elle a précisé que les décideurs politiques sont " sur la bonne voie " dans leur lutte pour maîtriser les prix à la consommation, et que c'est leur rôle de dire ce qui est susceptible de se produire. "Je dirais que c'est probable aussi... Mais je dois être réservé, car nous disons également que nous sommes dépendants des données, et qu'il existe encore un niveau d'incertitude et certains indicateurs qui ne sont pas ancrés au niveau où nous aimerions les voir".

Les marchés continuent pour le moment à anticiper environ six baisses de taux d'un quart de point cette année, la première ayant lieu en avril.