Les investissements du vice-président de la Fed, Richard Clarida, font polémique

Un timing plus qu'étonnant ?

(Boursier.com) — La réputation de la Fed, déjà ternie quelque peu par les investissements des présidents régionaux Eric Rosengren et Robert Kaplan, ne devrait pas s'en trouver grandie. Alors que Rosengren et Kaplan ont annoncé leurs départs anticipés, c'est cette fois le vice-président de la banque centrale américaine en personne, Richard Clarida, qui fait les gros titres. Selon Bloomberg, Clarida a en effet transféré des millions de dollars de placements obligataires vers des placements en actions juste avant que Jerome Powell, président de l'institution, ne fasse état d'une action de la Fed pour contrer les effets économiques de la pandémie.

Le numéro deux de la Fed, Clarida, avait sorti entre 1 et 5 millions de dollars d'un fonds obligataire pour réinvestir ce montant dans des fonds actions la veille d'un communiqué de Powell indiquant une action potentielle de soutien monétaire du fait de la détérioration de la situation sanitaire dans un contexte de pandémie. Les réinvestissements opérés en 2020 ont donc montré une sortie conséquente d'argent d'un fonds obligataire Pimco le 27 février, ainsi que des investissements beaucoup plus dynamiques, le même jour, sur le Pimco StocksPlus Fund et l'ETF iShares MSCI USA Min Vol Factor. Bloomberg évoque des montants comparables des cessions obligataires et des achats de fonds actions.

Le 28 septembre 2020, le lendemain donc, Powell expliquait que le coronavirus présentait des risques évolutifs pesant sur l'activité économique. Il ajoutait que la Fed évaluait attentivement les développements et leurs implications concernant les perspectives économiques.

"La divulgation financière du vice-président Clarida pour 2020 montre des transactions qui représentent un rééquilibrage pré-planifié de ses comptes, similaire à un rééquilibrage qu'il a effectué et signalé en avril 2019", a déclaré à Reuters un porte-parole de la Fed, justifiant ainsi ces transactions, qui auraient par ailleurs été opérées "avant son implication dans les délibérations sur les actions de la Réserve Fédérale pour répondre à l'émergence du coronavirus".

Robert Kaplan et Eric Rosengren, présidents des antennes de la Fed à Dallas et Boston, ont été quant à eux contraints de démissionner suite à la controverse née des révélations sur leurs investissements passés. Kaplan, qui quittera la banque centrale le 8 octobre, a avoué dans un communiqué faisant état de son départ que son activité de trading l'avait "distrait" de son travail au sein de la Fed. Rosengren a lui évoqué sa santé.

La Fed avait auparavant demandé aux deux hommes de vendre leurs actions du fait de "préoccupations éthiques". Ils devaient procéder le 30 septembre en cédant tous leurs titres et en plaçant leur pactole sur des investissements passifs.

Kaplan et Rosengren avaient été critiqués à propos de leurs activités d'investissement durant une année 2020 au cours de laquelle les actions de la banque centrale avaient grandement soutenu les marchés financiers. Une communication financière du président de la Fed de Dallas, Kaplan, avait fait sourciller, révélant un certain nombre de transactions chiffrées en millions de dollars sur des actions cotées l'année dernière, notamment Apple, Amazon et Delta Airlines. Kaplan possédait un total de 32 positions sur des actions, fonds ou actifs alternatifs, dont 27 étaient évaluées à plus d'un million de dollars à la fin de 2020...

Alors que Kaplan avait ciblé notamment des titres affectés par la pandémie, Rosengren préférait lui les titres de valeurs immobilières.