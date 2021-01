Les inscriptions hebdomadaires au chômage au plus haut depuis août aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les inscriptions au chômage sont reparties à la hausse la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient ainsi en effet d'annoncer, pour la semaine close au 9 janvier, que les inscriptions au chômage ont atteint 965.000, en augmentation de 181.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 784.000. Elles ressortent au plus haut depuis le mois d'août et nettement plus élevées qu'attendu puisque le consensus était positionné à 789.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 834.250, en hausse de 18.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 2 janvier atteint 5,271 millions, en progression de 199.000 sur sept jours (5 millions de consensus).

Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes hebdomadaires.