Les indices PMI pointent vers une récession de la zone euro au troisième trimestre

(Boursier.com) — Les dernières données PMI flash mettent en évidence un renforcement de la contraction du secteur privé de la zone euro en septembre. L'activité globale s'est repliée pour un troisième mois consécutif, la baisse s'étant accélérée par rapport au mois d'août. L'indice PMI Flash composite de l'activité globale dans la zone euro se replie ainsi de 48,9 à 48,2, sur un plus bas de 20 mois.

L'indice PMI Flash de l'activité de services ressort à 48,9 (49,8 en août et 49,1 de consensus), sur un plancher de 19 mois, alors que l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 48,5 (49,6 en août et 48,8 de consensus), au plus bas depuis 27 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "une récession économique se dessine dans la zone euro, les entreprises de la région ayant signalé une dégradation de la conjoncture ainsi qu'une accentuation des tensions inflationnistes, liée à une flambée du coût de l'énergie. L'estimation avancée des données PMI du mois de septembre affiche un niveau conforme à une contraction du PIB de 0,1% au troisième trimestre, le repli de l'activité s'étant intensifié tout au long des trois derniers mois pour signaler les plus faibles performances économiques de la région depuis 2013 (exception faite de celles enregistrées lors des récentes périodes de confinements sanitaires)".