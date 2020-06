Les indices PMI IHS Markit remontent fortement en France en juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indices PMI IHS Markit préliminaires du mois de juin remontent plus que prévu. L'activité globale du secteur privé français a en effet augmenté pour la première fois depuis quatre mois en juin, les dernières mesures préventives imposées afin de limiter la propagation du coronavirus ayant été levées. L'Indice flash Composite de l'activité globale dans l'Hexagone s'est ainsi redressé de 32,1 à 51,3 (46,8 de consensus).

L'Indice flash de l'activité de services ressort à 50,3 (31,1 en mai et 44,4 de consensus), sur un sommet de quatre mois, alors que l'Indice flash PMI de l'industrie manufacturière s'établit à 52,1 (40,6 en mai et 46 attendu), sur plus haut de vingt-et-un mois.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les dernières données PMI suggèrent enfin l'amorce d'une reprise de l'économie française alors que le pic de l'épidémie de coronavirus a maintenant été dépassé. Le nouvel assouplissement des mesures de confinement a permis un retour à une normalité relative, de nombreuses entreprises et leurs employés ayant maintenant repris leurs activités, notamment dans le secteur manufacturier".