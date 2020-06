Les indices PMI IHS Markit de la zone euro rebondissent en mai mais restent déprimés

(Boursier.com) — Les dernières données de l'enquête indiquent un net rebond de l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro après le plus bas historique enregistré en avril (13,6). S'établissant en effet à 31,9, il dépasse son estimation flash (30,5) et affiche son plus haut niveau depuis trois mois. Sous la barre des 50, l'indice continue néanmoins d'indiquer une forte contraction de l'activité dans l'ensemble de la zone de la monnaie unique, les restrictions mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie de Covid-19 continuant d'impacter lourdement les performances économiques de la région.

L'indice PMI IHS Markit de l'activité de services remonte également fortement par rapport au creux historique enregistré en avril (12,0) et a atteint un sommet de trois mois, à 30,5 (28,7 en estimation flash).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "les dernières données PMI ont mis en évidence une nouvelle baisse marquée de l'activité dans tous les pays couverts par l'enquête en mai, témoignant ainsi de l'ampleur et de l'étendue de la crise actuellement traversée par la région. Le PIB de la zone euro devrait en effet afficher un recul sans précédent au deuxième trimestre 2020, les données PMI suggérant également, sur la même période, la plus forte progression du chômage jamais enregistrée dans la zone de la monnaie unique".