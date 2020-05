Les indices PMI IHS Markit confirment la chute sans précédent de l'activité dans la zone euro

Les indices PMI IHS Markit confirment la chute sans précédent de l'activité dans la zone euro









Nouvelle baisse record de l'activité économique de la zone euro en avril...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle baisse record de l'activité économique de la zone euro en avril. Bien que revu en légère hausse par rapport à son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans région ressort à 13,6 sur la période après le plus bas, déjà historique, enregistré en mars (29,7).

Conséquence des restrictions actuellement mises en oeuvre dans l'ensemble de la région et touchant toutes les activités économiques non essentielles, le repli sévère et d'une ampleur inédite de l'activité globale de la zone euro reflète une dégradation d'intensité similaire dans les deux secteurs couverts par l'enquête. Le secteur manufacturier comme celui des services ont en effet affiché des taux de contraction records en avril, le recul de l'activité ayant été, comme le mois dernier, plus marqué chez les prestataires de services.

L'indice final de l'activité de services s'établit ainsi à 12,0 (contre 26,4 en mars, et une estimation flash à 11,7).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "les taux de contraction records enregistrés en avril dans chacun des pays de la zone euro couverts par l'enquête ont mis en lumière la sévérité de la crise économique, l'activité ayant enregistré des replis sans précédent tant dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. Une grande partie de l'économie de la région ayant été paralysée par les mesures de confinement alors que le nombre de cas de Covid-19 a fortement progressé en avril, la faiblesse des derniers résultats de l'enquête n'a rien de surprenant. L'ampleur de la contraction économique n'en demeure pas moins choquante : les dernières données PMI préfigurent une contraction trimestrielle du PIB de l'ordre de 7,5%, un rythme surpassant largement celui observé au plus fort de la crise financière mondiale. L'emploi a également reculé à une vitesse sans précédent".