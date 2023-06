Les indices PMI flash HCOB sous pression dans la zone euro en juin

Les données PMI flash HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une croissance quasi-nulle de l'activité globale en juin, l'enquête signalant...

(Boursier.com) — Les données PMI flash HCOB produites par S&P Global mettent en évidence une croissance quasi-nulle de l'activité globale en juin, l'enquête signalant ainsi le retour d'une conjoncture morose dans la zone euro, après le bref rebond de l'économie observé au cours des derniers mois.

L'indice Flash PMI composite HCOB de l'activité globale (basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête) recule sur un mois de 52,8 à 50,3, soit son plus faible niveau depuis janvier, signalant ainsi un très fort ralentissement de la croissance économique de la région en juin. Si l'activité a augmenté pour un sixième mois consécutif, la hausse enregistrée au cours du mois n'a été que marginale, et nettement plus faible que celles observées au cours des quatre derniers mois. Le repli de l'indice enregistré en juin (2,5 points) est par ailleurs le plus important depuis un an. Le marché tablait sur un indice à 52,5.

L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services se replie de 55,1 à 52,4, au plus bas depuis 5 mois et inférieur aux attentes (54,5), tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière ressort à 43,6 (44,8 en mai et 44,8 de consensus), au plus bas depuis 37 mois.