Les indices PMI Flash HCOB de septembre restent déprimés dans la zone euro

Le secteur privé de la zone euro s'est de nouveau contracté en fin de troisième trimestre, l'affaiblissement de la demande ayant entraîné un nouveau...

(Boursier.com) — Le secteur privé de la zone euro s'est de nouveau contracté en fin de troisième trimestre, l'affaiblissement de la demande ayant entraîné un nouveau repli de l'activité. Si, comme au cours des mois précédents, la baisse de l'activité globale a principalement résulté d'une chute de la production manufacturière, l'activité s'est également repliée dans le secteur des services et ce pour un deuxième mois consécutif. Parallèlement, la croissance de l'emploi s'est poursuivie en septembre, mais à un rythme marginal, le ralentissement des créations de postes reflétant le développement de capacités excédentaires dans les entreprises ainsi que les plus faibles perspectives d'activité depuis le quatrième trimestre 2022.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale se redresse malgré tout de 46,7 en août à 47,1 (46,5 attendu). Il continue toutefois d'indiquer une forte contraction de l'activité globale en fin de troisième trimestre. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services s'établit à 48,4 (47,9 en août et 47,6 de consensus) tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière se replie à 43,4 (43,5 en août et 44 de consensus).

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si les données PMI pour le secteur des services de la zone euro dressent un tableau plutôt sombre de la conjoncture du secteur en septembre, certains points positifs se dégagent toutefois des derniers résultats de l'enquête. Certes, l'activité des prestataires de services s'est à nouveau repliée, et le nombre de nouveaux contrats obtenus par les entreprises n'a cessé de reculer depuis trois mois, mais la croissance de l'emploi s'est poursuivie, et ce à un rythme légèrement plus marqué qu'en août. Les prestataires de services ne semblent donc pas avoir totalement perdu leur capacité d'endurance et leur optimisme face à l'affaiblissement de la demande. Nous anticipons néanmoins une contraction de la zone euro au troisième trimestre, nos prévisions immédiates du PIB, qui tiennent compte des données PMI, signalant une baisse de 0,4% par rapport au deuxième trimestre".