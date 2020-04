Les indices IHS Markit de mars confirment la chute de l'activité aux Etats-Unis

A l'inverse de la situation européenne, les indices IHS Markit finaux du mois de mars aux Etats-Unis ont été révisés en légère hausse par rapport à...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'inverse de la situation européenne, les indices IHS Markit finaux du mois de mars aux Etats-Unis ont été révisés en légère hausse par rapport à leur première estimation. L'indice IHS Markit Composite ressort ainsi à 40,9 en mars, contre 40,5 annoncé initialement, et un niveau de 49,6 en février. L'indice s'affiche malgré tout au plus bas niveau depuis la création de la statistique. Le déclin global de l'activité est le plus fort enregistré depuis octobre 2009 et reflète une baisse généralisée de l'activité dans l'ensemble des secteurs manufacturier et des services. L'indice IHS Markit de l'activité de services ressort quant à lui à 39,8 contre 39,1 en estimation flash et 49,4 le mois précédent.