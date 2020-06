Les indices flash IHS Markit de juin se redressent plus que prévu dans la zone euro

Comme en France, l'amélioration de conjoncture amorcée en mai s'est poursuivie en juin dans la zone euro, à la différence près que les indices PMI...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme en France, l'amélioration de conjoncture amorcée en mai s'est poursuivie en juin dans la zone euro, à la différence près que les indices PMI flash restent inférieurs à la barre du 50, synonyme d'expansion de l'activité. L'Indice PMI flash Composite de l'activité globale dans la zone euro se redresse ainsi de 31,9 à 47,5, sur un sommet de 4 mois, et supérieur au niveau de 43 attendu par le marché. A l'exception de la hausse survenue entre les mois d'avril et mai, le gain de 15,6 points enregistré par l'indice au cours du mois est de loin le plus important observé depuis le début de l'enquête.

L'Indice PMI flash de l'activité de services ressort de son côté à 47,3 (30,5 en mai et 41,5 de consensus) tandis que l'Indice PMI flash de l'industrie manufacturière atteint 46,9 (39,4 en mai et 45 de consensus).

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la dernière estimation flash des données PMI composites sur la zone euro a indiqué un nouveau ralentissement notable de la contraction en juin. Les volumes d'activité et le niveau de la demande ont continué de reculer mais à des rythmes nettement moins prononcés que ceux enregistrés au cours des mois précédents. Si le PIB de la région a très certainement enregistré un recul sans précédent au deuxième trimestre 2020, le redressement de l'indice PMI au mois de juin laisse espérer l'amorce d'une reprise économique au cours de l'été, favorisée par la levée progressive des mesures de confinement. Après avoir subi une très forte contraction de son économie au plus fort de la pandémie, supérieure à celle observée outre-Rhin, la France a même enregistré un timide retour à la croissance en juin. L'Allemagne et le reste de la région ont quant à eux signalé un fléchissement des taux de repli de l'activité".