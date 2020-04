Les indices flash IHS Markit d'avril s'enfoncent sur de nouveaux plus bas historiques

Nouveau plongeon des indices PMI en France...

(Boursier.com) — Nouveau plongeon des indices PMI en France. L'Indice flash composite de l'activité globale dans l'Hexagone chute ainsi à 11,2 en avril (28,9 en mars), son plus faible niveau historique. L'activité a reculé dans le secteur manufacturier comme dans le secteur des services, ce dernier enregistrant toutefois le plus fort taux de contraction. Les fabricants comme les prestataires de services ont en outre enregistré les plus fortes baisses de leur activité depuis le lancement de l'enquête il y a vingt-deux ans. L'Indice flash de l'activité de services est tombé à 10,4 (27,4 en mars), au plus bas historique, tandis que l'Indice flash de l'industrie manufacturière a plongé à 31,5 (43,2 en mars), également au plus bas. Les trois indices ressortent par ailleurs nettement inférieurs aux attentes du marché.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si les données PMI relatives au secteur privé français ont surpris par la faiblesse de leur niveau en mars, l'accélération de la contraction observée en avril était au contraire attendue, les mesures strictes de confinement ayant été, contrairement au mois précédent, appliquées sur l'ensemble de la période. Les derniers résultats de l'enquête n'en indiquent pas moins une détérioration de la conjoncture sans précédent".