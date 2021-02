Les indices flash IHS Markit confirment la bonne tenue de l'économie américaine

Les indices flash IHS Markit confirment la bonne tenue de l'économie américaine









L'indice flash PMI composite américain préliminaire pour le mois de février ressort à 58,8, contre un consensus de marché de 55,5 et une lecture...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice flash PMI composite américain préliminaire pour le mois de février ressort à 58,8, contre un consensus de marché de 55,5 et une lecture antérieure de 58,7. L'indice retrouve un plus haut de 71 mois. L'indicateur manufacturier s'est établi à 58,5, en ligne avec les attentes, au plus bas depuis deux mois. L'indicateur des services est ressorti à 58,9 contre un consensus de 57,6.

Chris Williamson, économiste chez IHS Markit, a déclaré : "malgré les vents contraires liées à la COVID-19, les conditions météorologiques extrêmes et les délais records dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises américaines ont enregistré en février la croissance de production la plus rapide depuis près de six ans. Ces données viennent s'ajouter aux signes indiquant que l'économie bénéficie d'un bon début d'année 2021, grâce à des mesures de relance supplémentaires et à la réouverture partielle de l'économie, alors que les restrictions liées au virus ont été assouplies en moyenne dans tout le pays"