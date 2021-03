Les indices finaux IHS Markit revus à la hausse dans la zone euro en février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le recul modéré de l'activité du secteur privé de la zone euro observé en janvier s'est poursuivi le mois dernier, le rythme de la contraction ayant toutefois ralenti, comme le signale l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale qui s'est redressé de 47,8 en janvier à 48,8, dépassant ainsi son estimation flash de 48,1.

Le recul global de l'activité masque toutefois l'existence d'une économie à deux vitesses, le secteur manufacturier, porté par un raffermissement de la demande intérieure et extérieure, ayant en effet enregistré la plus forte hausse de sa production depuis quatre mois. Le secteur des services a au contraire de nouveau affiché une contraction marquée de son activité, celle-ci ayant reculé à un rythme particulièrement soutenu dans les secteurs les plus touchés par les restrictions et les mesures de distanciation sociale. L'Indice final de l'activité de services ressort ainsi à 45,7 contre 45,4 en janvier, et une estimation flash à 44,7.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "la quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité enregistrée en février dans le secteur privé de la zone euro place la région sur la voie d'une récession à double creux, le ralentissement de la contraction suggérant toutefois que cette phase de repli économique devrait être bien moins sévère que celle enregistrée au printemps dernier, au début de la pandémie".