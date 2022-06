Les experts de la BCE n'envisagent pas une période de stagflation semblable à celle observée dans les années 1970

La stagflation, période caractérisée par une croissance économique faible ou nulle et une forte inflation, est de plus en plus redoutée dans la zone...

(Boursier.com) — La stagflation, période caractérisée par une croissance économique faible ou nulle et une forte inflation, est de plus en plus redoutée dans la zone euro. Si certains observateurs et investisseurs anticipent un tel évènement sur le Vieux continent dans les mois à venir, les experts de la Banque centrale européenne ne partagent pas cet avis. En effet, si les dernières prévisions de croissance de l'Institution ont été revues à la baisse et que les attentes en matière de prix ont augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'activité économique devrait encore augmenter l'année prochaine et l'inflation devrait ralentir en dessous de 2% au cours du second semestre 2023. Une période de stagflation semblable à celle observée dans les années 1970 ne semble ainsi pas à l'ordre du jour.

À l'heure actuelle, la zone euro est pourtant confrontée à un choc d'offre, similaire au choc d'offre de pétrole des années 1970, qui a affecté les anticipations des ménages en matière de croissance économique et d'inflation. Confrontés au choc d'offre négatif supplémentaire dû à la guerre, les consommateurs ont nettement revu leurs attentes concernant les perspectives économiques générales pour l'année à venir. Mais contrairement à aujourd'hui, le début des années 1970 était caractérisé par une inflation élevée et persistante des prix et des coûts, dans un contexte de ralentissement de la croissance et de hausse du chômage.

À la suite de l'embargo pétrolier d'octobre 1973, la plupart des grands pays de la zone euro et les États-Unis ont enregistré une forte hausse de l'inflation suivie d'une baisse de la production réelle, détaillent les équipes de la BCE. Contrairement aux attentes de la période actuelle, le choc du côté de l'offre des années 1970 a également déclenché une hausse du chômage et une hausse des coûts unitaires de main-d'oeuvre dans certains des plus grands pays de la zone euro, bien qu'en Allemagne et aux États-Unis, la croissance des coûts unitaires du travail soit restée plus contenue.

Les prévisions actuelles des experts restent loin d'un scénario de stagflation. Et ce malgré la multiplication des enquêtes montrant des prévisions d'inflation plus élevées et des prévisions de croissance réelle plus faibles pour 2022 et 2023 par rapport au début de cette année. Plusieurs différences entre la situation économique actuelle et celle des années 1970 font en effet qu'il est moins probable que la stagflation se développe maintenant.

Premièrement, la dépendance vis-à-vis du pétrole a considérablement diminué, réduisant l'impact économique potentiel des chocs pétroliers. Dans le même temps, la dépendance au gaz a considérablement augmenté, de sorte que les chocs externes sur les prix du gaz jouent désormais un rôle plus conséquent. Deuxièmement, le risque d'importants effets de second tour sur l'inflation a diminué malgré un marché du travail très tendu, car les systèmes formels d'indexation des salaires sont moins courants et les travailleurs sont moins syndiqués. Troisièmement, les projections actuelles de croissance du PIB réel reflètent encore en partie une reprise de la demande après la pandémie. Cela est motivé non seulement par l'assouplissement des restrictions et la réouverture de l'économie, mais également par le soutien politique (par exemple, via le plan Next Generation de l'UE et les plans mis en oeuvre aux niveaux nationaux). Enfin, par rapport aux stratégies mises en oeuvre par les différentes autorités monétaires nationales dans les années 1970, la stratégie de politique monétaire actuelle de la zone euro vise plus clairement à ancrer les anticipations d'inflation et à ramener l'inflation à 2% à moyen terme.