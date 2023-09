Les Etats-Unis très préoccupés par les puces du smartphone Huawei

Les États-Unis enquêtent sur les puces 'made in China' 7 nm du nouveau smartphone Huawei, rapporte Bloomberg...

(Boursier.com) — Les États-Unis enquêtent sur les puces 'made in China' 7 nm du nouveau smartphone Huawei, rapporte Bloomberg. Le Département américain au Commerce avait auparavant mis en place une série de restrictions contre Huawei et l'industrie chinoise des puces durant les deux dernières années. Il entend désormais obtenir plus d'informations sur ces puces 7 nm équipant le Mate 60 Pro de la marque chinoise de smartphones. Les puces en question ont été conçues par le Chinois Semiconductor Manufacturing International. Le téléphone mobile, utilisant une technologie que les USA entendaient conserver hors de portée de Pékin, alarme donc les autorités américaines et relance le débat sur l'efficacité des sanctions antérieures... Dans le même temps, les restrictions imposées par la Chine concernant en particulier l'utilisation de l'iPhone par ses fonctionnaires, ont créé beaucoup d'émoi cette semaine, faisant chuter le titre du groupe à la pomme et les valeurs de certains fournisseurs.