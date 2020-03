Les Etats-Unis seraient au bord de la récession

Les Etats-Unis seraient au bord de la récession









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré les propos de Donald Trump il y a encore quelques jours, les Etats-Unis sont désormais, avec l'Europe, en plein centre de la pandémie de coronavirus. Alors que plusieurs Etats ont annoncé la fermeture des lieux publics non indispensables pour faire face à l'épidémie, Goldman Sachs estime que le PIB de la première économie mondiale pourrait se contracter de 5% au deuxième trimestre après une croissance nulle au cours des trois premiers mois de l'année. Les économistes de la banque américaine ont par conséquent ramené leur prévision de croissance 2020 à 0,4% contre 1,2% estimé précédemment.

"L'incertitude qui entoure tous ces chiffres est bien plus grande que la normale", souligne GS. "Les consommateurs et les entreprises continueront à réduire leurs dépenses de voyage, de divertissement et de restauration, tandis que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le resserrement des conditions financières freineront davantage la croissance".

Selon une enquête menée par Bloomberg auprès des économistes du 6 au 12 mars, l'économie américaine est maintenant confrontée à 45% de risque de récession au cours des 12 prochains mois, soit la plus forte probabilité depuis février 2009...