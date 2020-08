Les dépenses des ménages augmentent moins que prévu en juillet

Crédit photo © Reuters

Les dépenses de consommation des ménages s'essoufflent en juillet. Après avoir bondi de 35,5% et +10,3% au cours des deux mois précédents, elles affichent une hausse limitée à +0,5% en juillet et retrouvent ainsi quasiment leur niveau de novembre 2019. Le consensus était positionné à +0,2%. Les dépenses en énergie augmentent assez nettement (+4,5%), la consommation de biens fabriqués ralentit fortement après être revenue à son niveau usuel en juin (+0,3%) et la consommation alimentaire diminue (-1,0%), souligne l'Insee.