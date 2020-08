Les créations d'entreprises progressent encore en juillet

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises poursuit son rebond en juillet avec une hausse de 9,0%, après +38,1% en juin. En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, les créations d'entreprises classiques augmentent encore fortement (+13,4% après +43,5%) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs progressent plus modérément (+4,6% après +33,2%), souligne l'Insee. La hausse la plus forte concerne les activités d'hébergement et de restauration (+42,2%), essentiellement les activités de restauration rapide. La seconde hausse la plus forte concerne les activités de services aux ménages (+15,9%).