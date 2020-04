Les cours du pétrole tombent en terrain négatif !

C'est une première dans l'histoire du pétrole ! Le cours du contrat à terme de mai sur le brut WTI s'est écroulé lundi en terrain négatif. Les traders doivent payer pour se débarrasser d'un pétrole que personne ne sait plus où stocker...

(Boursier.com) — Du jamais vu sur les marchés pétroliers. Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain s'est écroulé lundi, tombant en terrain négatif (!), à la veille de son expiration mardi. Ce krach témoigne de la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole, alors que la demande mondiale de pétrole est en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

Le cours du contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI s'est ainsi écroulé lundi pour terminer à -37,63$ le baril (contre +18,27$ vendredi soir !), à la veille de son expiration, mardi sur le marché américain Nymex. Concrètement, les investisseurs détenant ces contrats doivent payer pour les revendre avant l'échéance de mardi...

Au-delà de ce krach technique sur l'échéance de mai, le cours du contrat suivant sur le WTI, celui de juin, résiste un peu mieux, terminant à 20,03$, en chute de 18,3% tout de même... Le Brent de la mer du nord recule de 8,7% à 25,63$ pour le contrat à terme de juin.

Quant au pétrole WTI pour livraison immédiate (Spot), il cote lundi soir 11,66$ le baril, en chute de près de 36%. En début d'année, le WTI évoluait au-dessus de 60$ le baril, avant le déclenchement de la crise sanitaire du coronavirus, qui a coïncidé avec une guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie.

En revanche, l'or a progressé lundi, repassant au dessus des 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex a fini à 1.711,20$ l'once, en hausse de 0,7%.

L'Opep+ a agi trop tard et trop peu pour éviter le krach

Les marchés boursiers américains ont accentué leurs pertes lundi, mais sans panique, face à la plongée des cours de l'or noir. L'indice Dow Jones cédait lundi soir 2,2% en séance, tandis que l'indice large S&P 500 lâchait 1,5% et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, reculait de 0,78%.

La panique sur le marché pétrolier reflète les craintes d'une saturation des capacités de stockage de l'or noir, dans un marché où la demande mondiale a chuté de plus de 30% depuis ses niveaux antérieurs à l'épidémie de Covid-19.

L'accord de l'Opep+ en vue d'une réduction de l'ordre de 10 millions de barils par jour, conclu il y a deux semaines, est trop modeste et intervient trop tard pour stopper le plongeon des cours. A ces niveaux de cours, une grande partie de l'industrie américaine et canadienne du pétrole de schiste est en danger de disparaître, compte-tenu de prix de revient bien plus élevés. Mais de nombreux autres producteurs au sein de l'Opep+, dont la Russie, vont aussi souffrir de cours aussi déprimés.