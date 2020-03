Les cours du pétrole s'effondrent, la bourse craque

Les cours du pétrole s'effondrent, la bourse craque









Les cours du brut s'effondrent littéralement ce matin...

(Boursier.com) — Les cours du pétrole s'effondrent littéralement ce matin, le baril de brut WTI abandonnant 22% à 32,3$ sur le Nymex, et le Brent de la mer du Nord plongeant de plus de 20% à 36$. Les prix ont même perdu plus de 30% un peu plus tôt ce jour suite à l'échec cuisant de la réunion de l'OPEP+. Dans la foulée, l'Arabie saoudite a abaissé le prix de vente officiel pour le mois d'avril de l'ensemble de ses qualités de brut vers toutes destinations. L'échec des négociations entre OPEP et Russie en fin de semaine dernière sur un encadrement de la production est donc lourd de conséquences, et plombe le secteur en bourse ce matin. Vendredi, la Russie s'était opposée à une nouvelle baisse de production voulue par l'OPEP, qui désirait une réduction de 1,5 million de barils par jour jusqu'à fin 2020 afin de faire face à la chute des cours consécutive à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Le CAC 40 abandonne près de 7% sous les 4.800 pts. Total chute de 10% sur les 33 euros après une faiblesse à 31,50 euros. TechnipFMC dévisse, tout simplement incotable pour l'heure. CGG tombe de 36% et Vallourec de plus de 20%...

Le colosse pétrolier saoudien Saudi Aramco a fixé son prix de vente sur le baril de brut léger à destination de l'Asie pour avril à 3,10 dollars de moins que la moyenne d'Oman/Dubaï, relève Reuters. Il s'agit d'une baisse de 6$ par baril en comparaison du mois de mars. Le groupe a par ailleurs abaissé le prix de vente du baril de brut léger vers les Etats-Unis pour avril à 3,75 dollars de moins par rapport à l'ASCI, en baisse de 7$ par rapport à mars. Le prix à destination d'Europe du Nord et de l'Ouest a été fixé à 10,25 dollars de moins que la référence de l'Ice Brent, en baisse de 8$ par baril. L'Arabie saoudite demeure le premier exportateur mondial de pétrole, ce qui explique le poids de ces décisions.