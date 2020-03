Les cours du pétrole s'effondrent de 25%, la Bourse craque

(Boursier.com) — Les cours du pétrole se sont littéralement effondrés lundi (après avoir déjà perdu 10% vendredi), après l'échec de la réunion de l'Opep+ à Vienne. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a abandonné 24,6% à 31,13$ (contrat à terme d'avril coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a lâché 24,1% à 34,36$ (contrat à terme de mai).

Les deux principales variétés de pétrole abandonnent désormais près de 50% depuis le début de l'année. La perte de lundi est la pire journée pour l'or noir depuis la première guerre du Golfe en 1991...

Les prix ont même perdu plus de 30% en début de journée lundi, suite à l'échec cuisant de la réunion de l'Opep+ vendredi. Dans la foulée, l'Arabie saoudite a abaissé le prix de vente officiel pour le mois d'avril de l'ensemble de ses qualités de brut vers toutes destinations. L'échec des négociations entre OPEP et Russie en fin de semaine dernière sur un encadrement de la production est donc lourd de conséquences, et plombe le secteur en bourse ce matin. Vendredi, la Russie s'était opposée à une nouvelle baisse de production voulue par l'OPEP, qui désirait une réduction de 1,5 million de barils par jour jusqu'à fin 2020 afin de faire face à la chute des cours consécutive à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

A Wall Street, l'indice Dow Jones a abandonné lundi 7,79%, le S&P 500 a chuté de 7,60% et le Nasdaq Composite a plongé de 7,29%. Le CAC 40 a abandonné 8,4% tombant à 4.707 pts. Les valeurs pétrolières se sont effondrées dans le sillage du brut : Total a chuté de 16,6%, TechnipFMC a dévisse de 23,3%, CGG est tombé de 37,5% et Vallourec a perdu 21,5%... A New York, ExxonMobil a dévissé de... 12,2%, ConocoPhillips de 24,8% et Chevron de 15,3%. Halliburton a plongé de 37,6% et Schlumberger de 27,4% !

Saudi Aramco déclenche la guerre des prix

Le colosse pétrolier saoudien Saudi Aramco a fixé son prix de vente sur le baril de brut léger à destination de l'Asie pour avril à 3,10 dollars de moins que la moyenne d'Oman/Dubaï, relève Reuters. Il s'agit d'une baisse de 6$ par baril en comparaison du mois de mars. Le groupe a par ailleurs abaissé le prix de vente du baril de brut léger vers les Etats-Unis pour avril à 3,75 dollars de moins par rapport à l'ASCI, en baisse de 7$ par rapport à mars. Le prix à destination d'Europe du Nord et de l'Ouest a été fixé à 10,25 dollars de moins que la référence de l'Ice Brent, en baisse de 8$ par baril. L'Arabie saoudite demeure le premier exportateur mondial de pétrole, ce qui explique le poids de ces décisions.

Il s'agit donc d'une décision sans précédent d'Aramco, qui lance la guerre des prix dans le secteur, favorisant les parts de marché. Le producteur saoudien aurait indiqué en privé à certains 'participants de marché' son intention de relever sa production bien au-dessus des 10 millions de barils par jour le mois prochain, et même peut-être au niveau record de 12 millions de barils / jour, selon des sources familières de la question citées par Bloomberg, ayant choisi de rester anonymes afin de protéger leurs relations commerciales.

L'AIE anticipequant à elle une baisse de la demande mondiale de pétrole cette année, ce qui constituerait une grande première depuis 2009.