Les commandes à l'industrie s'effondrent en Allemagne

Les commandes à l'industrie s'effondrent en Allemagne









Les commandes à l'industrie allemande, ajustées des variations saisonnières et des effets calendaires, se sont effondrées de 15,6% en mars contre une...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les commandes à l'industrie allemande, ajustées des variations saisonnières et des effets calendaires, se sont effondrées de 15,6% en mars contre une baisse de 10% attendue par le marché. Il s'agit du plus fort déclin depuis la création de la statistique en 1991. Les commandes intérieures ont diminué de 14,8% et les commandes étrangères de 16,1%. En glissement annuel, les commandes affichent un repli de 16%.