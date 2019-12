Les commandes à l'industrie ne rassurent guère en Allemagne

(Boursier.com) — Pas de quoi rassurer... Les commandes des usines allemandes ont reculé de 0,4% en octobre là où le consensus tablait sur une progression de 0,4%. Elles ont été pénalisées par la faiblesse de la demande de biens d'investissement en Allemagne mais aussi en dehors de la zone euro. Sur un an, les commandes affichent un repli conséquent de 5,5%, signe que le pays paye au prix fort le ralentissement de la croissance mondiale et la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington. Petite consolation, les chiffres de septembre ont été révisés à la hausse et montrent désormais une progression de 1,5% des commandes, contre +1,3% annoncé initialement.