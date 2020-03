Les Banques centrales sortent le grand jeu face au coronavirus

Baisse de taux et rachats d'obligations au programme notamment...

(Boursier.com) — Les Banques centrales continuent à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la chute de l'activité liée à la pandémie de Covid-19. Rien qu'au cours des dernières heures, la BCE a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros, soit l'équivalent de 6% du PIB de la zone euro.

Press release: ECB announces EUR750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) https://t.co/gcU39zZR4O — European Central Bank (@ecb), via Twitter

La Réserve fédérale américaine a également ajouté une nouvelle cartouche à son arsenal hier soir en annonçant un troisième programme d'urgence en deux jours, destiné cette fois à préserver les fonds de placement sur le marché monétaire d'éventuels mouvements de retraits massifs de la part d'investisseurs désireux de récupérer des liquidités. Le dispositif dévoilé mercredi consiste à accorder des prêts d'une durée pouvant aller jusqu'à un an aux institutions financières apportant en collatéral des actifs de haute qualité tels que des bons du Trésor américain acquis auprès de fonds de placement sur le marché monétaire.

@FederalReserve broadens program of support for the flow of credit to households and businesses by establishing a Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF): https://t.co/PJ0ALuzzw3 — Federal Reserve (@federalreserve), via Twitter

Peu avant l'ouverture de Wall Street, la Fed a donné accès au dollar aux banques centrales de neuf pays alors que certaines commençaient à avoir du mal à se financer en dollar, devise très demandée en temps de crise.

La RBA lance le premier QE de son histoire

La Banque centrale australienne a de son côté ramené son taux directeur à un plus bas historique (0,25%) à l'issue d'une réunion imprévue, pour ce qui constitue une deuxième baisse de taux en moins d'un mois. La RBA a également lancé le premier QE de son histoire. Le gouverneur de la Banque, Philip Lowe, a souligné que la RBA maintiendrait le taux directeur à 0,25% "jusqu'à ce que des progrès soient réalisés vers le plein emploi et qu'elle soit convaincue que l'inflation restera durablement dans la fourchette cible de 2 à 3%".

Speech by Philip Lowe, Governor, at the Reserve Bank of Australia, Sydney - https://t.co/0Ey0rHK0hy — RBA (@RBAInfo), via Twitter

La Banque nationale Suisse fait bande à part mais...

La Banque nationale Suisse s'est en revanche distinguée ce matin. Contrairement à toutes les autres Banques centrales, la BNS a opté pour le statu quo sur ses taux ! Elle interviendra néanmoins de manière accrue sur le marché des changes pour contribuer à stabiliser la situation, en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies. En outre, la Banque nationale collabore étroitement avec le Conseil fédéral afin de soutenir au mieux l'économie. La BNS a donc en revanche décidé de laisser son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS à -0,75%.

La BoE baisse ses taux au plus bas historique

Lors d'une nouvelle réunion d'urgence, la Banque d'Angleterre vient pour sa part d'augmenter de 200 millions de livre la taille de son programme de rachat d'actifs (à 645 M£) tout en réduisant son taux directeur de 15 points de base à 0,1%, un nouveau plus bas historique. Le QE consistera en l'achat d'obligations d'État britanniques et d'obligations d'entreprises non financières de qualité.

The Monetary Policy Committee at a special meeting on 19 March voted to cut Bank rate to 0.1% and increase its holdings of UK government and corporate bonds by £200 billion. https://t.co/rbpUGU0blr

— Bank of England (@bankofengland), via Twitter