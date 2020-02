Légère hausse de l'inflation annuelle dans la zone euro en janvier

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a bien atteint 1,4% en janvier contre 1,3% en décembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a bien atteint 1,4% en janvier contre 1,3% en décembre. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Italie (0,4%), à Chypre (0,7%), au Danemark et au Portugal (0,8% chacun). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (4,7%), en Roumanie (3,9%), en Tchéquie et en Pologne (3,8% chacun). En séquentiel, les prix affichent un repli de 1%, comme annoncé initialement par Eurostat.

L'inflation annuelle 'core' ressort quant à elle à 1,1% contre 1,3% le mois précédent.