Légère croissance du secteur manufacturier français en janvier

(Boursier.com) — L 'enquête PMI de janvier signale une très légère croissance du secteur manufacturier, tendance ayant notamment résulté d'un ralentissement de la baisse de la demande et d'un retour à la hausse de l'emploi. Si le volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants français a de nouveau reculé, la baisse enregistrée au cours du mois a été la plus faible depuis le milieu de l'année 2022. Parallèlement, les niveaux de production n'ont que légèrement diminué, la faiblesse de la contraction contrastant avec le rythme très soutenu observé, en moyenne, sur l'ensemble du deuxième semestre 2022.

Après correction des variations saisonnières, l'indice des acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est redressé de 49,2 en décembre à 50,5 en janvier, repassant ainsi au-dessus de la barre des 50 (qui sépare la croissance de la contraction) pour la première fois depuis août. L'indice affiche toutefois un niveau inférieur à sa moyenne de long terme (51,5), et à son estimation flash (50,8) et ne signale qu'un taux de croissance marginal.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les signes d'amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français se sont confirmés en janvier, l'enquête mettant en évidence un ralentissement des baisses de la production et des nouvelles commandes au cours du mois. Les rythmes de contraction ont été peu soutenus, et nettement plus faibles que ceux observés tout au long du deuxième semestre 2022. Autres indices de perspectives plus favorables dans le secteur, l'emploi est reparti à la hausse, la confiance des entreprises s'est redressée et un nouveau ralentissement de l'inflation des coûts a permis d'atténuer les pressions sur les marges bénéficiaires".