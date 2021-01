Légère amélioration du climat des affaires en janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Légère amélioration du climat des affaires en janvier en France. L'indicateur, mesuré par l'Insee, gagne un point (92) mais reste nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette très légère hausse est le reflet d'évolutions différentes suivant les secteurs d'activité, en lien avec l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire. Le climat des affaires s'améliore dans l'industrie par rapport au mois dernier et dans le commerce de gros par rapport à novembre, tandis qu'il fluctue à peine dans les services et le commerce de détail. Dans le bâtiment, les entrepreneurs se disent plus optimistes qu'en décembre sur leurs propres perspectives, mais portent un jugement plus sombre sur leur activité récente, précise l'Insee.