Légère accélération de la croissance de l'activité dans les services en France

Après avoir signalé la plus faible hausse de l'activité des prestataires de services français depuis seize mois en août, les données PMI mettent en...

(Boursier.com) — Après avoir signalé la plus faible hausse de l'activité des prestataires de services français depuis seize mois en août, les données PMI mettent en évidence un léger rebond de l'expansion en septembre, tendance portée par un retour à la croissance des nouvelles affaires au cours du mois ainsi que par une accélération des créations d'emplois. A 52,9 en septembre, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - se redresse ainsi légèrement (51,2 en août et 53 en première estimation) et signale ainsi une légère accélération de la croissance. Le rythme de l'expansion est toutefois demeuré modéré et inférieur à sa moyenne de long terme.

L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale (51,2 contre 50,4 en août) signale également un léger renforcement de la croissance dans le secteur privé en septembre. Le rythme de l'expansion est cependant resté modéré, en raison notamment d'une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le léger renforcement de la croissance de l'activité observé en septembre dans le secteur des services français est loin de signifier le début d'une amélioration durable de la conjoncture, d'autres variables de l'enquête soulignant la faiblesse sous-jacente du secteur. De fait, bien que les nouvelles affaires aient augmenté pour la première fois depuis juillet, la hausse observée en septembre est restée très limitée. Si certaines entreprises ont été en mesure d'obtenir de nouveaux contrats dans le climat actuel, d'autres ont au contraire mentionné une frilosité croissante de leurs clients liée au manque de visibilité économique, ainsi que l'impact négatif des fortes hausses de prix sur le niveau de la demande".