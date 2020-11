Légère accélération de l'inflation en novembre

(Boursier.com) — L 'inflation accélèrerait légèrement en France en novembre. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% sur un an sur la période, après avoir été stables le mois précédent. Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de ceux de l'alimentation. Les prix de l'énergie reculeraient au même rythme que le mois dernier. Les prix du tabac ralentiraient et ceux des produits manufacturés baisseraient davantage. Sur un mois, les prix progresseraient également de 0,2%, après avoir été stables le mois précédent.

L'inflation annuelle, harmonisée aux normes européennes, progresserait aussi de 0,2%, après 0,1% en octobre. Sur un mois, les prix augmenteraient de 0,2% contre une stabilité en octobre. Le consensus attendait des prix stables sur un mois et sur un an.