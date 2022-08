Légère accalmie sur le front de l'Inflation en France

Enfin une bonne nouvelle, quoique relative, sur le front de l'Inflation en France...

(Boursier.com) — Enfin une bonne nouvelle, quoique relative, sur le front de l'Inflation en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,8% sur un an en août, après +6,1% le mois précédent. Le consensus tablait sur une stabilité à 6,1%. Cette baisse serait due au ralentissement des prix de l'énergie. Les prix des services progresseraient sur un an au même rythme que le mois précédent. Ceux des produits manufacturés et de l'alimentation (notamment hors produits frais) accéléreraient, précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,4% après +0,3% en juillet.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 6,5% après +6,8% en juillet et contre un consensus de 6,7%. Sur un mois, l'IPCH croîtrait de 0,4%, après +0,3% le mois précédent.